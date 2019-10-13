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Nazilli'de havalı tüfekle ateş açılan okulda 3 öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Orhan Gazi Ortaokulu'na havalı tüfekle açılan ateşte, sınıfta destekleme kursuna katılan 1'i kız, 3 öğrenci yaralandı.

Nazilli'de havalı tüfekle ateş açılan okulda 3 öğrenci yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Orhan Gazi Ortaokulu'na havalı tüfekle açılan ateşte, sınıfta destekleme kursuna katılan 1'i kız, 3 öğrenci yaralandı.
​Nazilli Orhan Gazi Ortaokulu'na, dün saat 10.00 sıralarında, havalı tüfekle ateş edildi. Okulun camları kırılırken, destekleme kursları kapsamındaki İngilizce dersine katıldığı belirlenen öğrenciler Hira B. (13), Ömer K. (12) ve Yunus K. (12) çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Öğretmenin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, ambulansla Nazili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, "Olayın nasıl meydana geldiğine dair bir bilgi yok. Hedef gözetilerek mi, yoksa rastgele mi ateş edildi bilinmiyor. Polis ekiplerimiz olayı araştırmaya devam ediyor. Öğrencilerimize, velilerine çok geçmiş olsun" dedi.

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Nazilli'de havalı tüfekle ateş açılan okulda 3 öğrenci yaralandıNazilli'de havalı tüfekle ateş açılan okulda 3 öğrenci yaralandı

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