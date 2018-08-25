Nazilli'de, incir işleme fabrikasında yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir incir işleme fabrikasında yangın çıktı. Bir helikopterin de söndürme çalışmalarına havadan destek verdiği yangın söndürüldü.
Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkii'ndeki incir işleme fabrikasında, bugün saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Nazilli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yan taraftaki deponun çatısına da sıçrayan yangını güçlükle söndürdü.
İtfaiye ekipleri, yangının işletmenin paketleme bölümündeki trafodan çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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