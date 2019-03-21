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Nazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 9'uncusu kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu.

Nazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 9'uncusu kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri de şenlikte gösteriler sundu.
Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen, barış, kardeşlik, dostluk mesajlarının da anlam kazandığı bir gün olan Nevruz Bayramı Nazili'de Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalar İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından mehteran takımı eşliğinde, kortej yürüyüşü ile Belediye Meydanı'na geçilerek nevruz ateşinin yakıldı. Yakılan ateşin üzerinden tüm protokol üyelerinin atlamasından sonra, örs dövüldü. Bolluk ve bereketin simgesi olan nevruz sepetini Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'e takdim etti. Protokol üyeleri, geleneksel olarak günümüze dek süregelen boyalı yumurtaları tokuşturdu.
Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Nazilli Belediye Başkan Adayı MHP'li Haluk Alıcık, etkinlikteki konuşmasında, "Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini, ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan, köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak, yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan nevruz bayramımız kutlu olsun. Nevruz, binlerce yıllık tarihi sürecin köklü bir mirasıdır ve aynı zamanda bizim için bir iftihar vesilesidir. Türk'ün bahar bayramı olan nevruz, milli doğruluşun, yeniden doğuşun simgesidir. Bugün büyük bir coşku ve önem arz etmektedir. Çünkü Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Toprağın uyanıp, nimetlerini sunduğu, gece ile gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, dostluğun pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği nevruz bayramına hep birlikte, sizlerle iştirak etmekten dolayı bahtiyarım" dedi.
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük nevruzun Türk dünyasının ortak bayramı olduğunu belirtip, "Nevruzda Türk dünyasına huzur ve barış diliyorum" dedi.
Nazilli 9. Uluslararası Nevruz Bayramı KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'dan gelen ekiplerin halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

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Nazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandıNazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandıNazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandıNazilli'de nevruz bayramı konuk ülkelerin katılımıyla kutlandı

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