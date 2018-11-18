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Nazilli'de otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine giden Taner Aksoy (47) yönetimindeki 09 Y 3553 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Taner Aksoy (47) ile birlikte otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Alev Pehlivanoğlu Teksan (39), Erol Efe Aksoy (10), Özlem Aksoy (42), Kağan Aydoğan (6) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldılar. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilglii soruşturmayı sürdürüyor.

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