Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen A.U.'nın çarşı merkezindeki 2'nci el cep telefonu satışı yapılan iş yerine, bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 75 gümüş sikke, topraktan yapılmış 1 kandil, 11 kolye, 1 kaşık, 25 yüzük ve küpe, Arapça yazılı 1 kitap ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!
İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum