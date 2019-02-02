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Nazilli'de tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu öğrenilen A.U.'nın çarşı merkezindeki 2'nci el cep telefonu satışı yapılan iş yerine, bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 75 gümüş sikke, topraktan yapılmış 1 kandil, 11 kolye, 1 kaşık, 25 yüzük ve küpe, Arapça yazılı 1 kitap ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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