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Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bahçelerinden dönmekte olan baba ile kızı uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bahçelerinden dönmekte olan baba ile kızı uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen baba ile kızı aramaya giden aile fertlerinin traktörü derede devrilmiş halde bulunmasıyla ortaya çıktı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Nazilli’ye bağlı Kızıldere-Gülağaç Mahallesi Gargacık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Erkan Kurut, kızıyla birlikte bahçe işlerini yaptıktan sonra 09 PR 219 plakalı traktörüyle evine doğru seyir halindeyken rampada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörün altında kalan baba Erkan Kurut (45) ile kızı İrem Kurut (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Her gün aynı saatlerde eve gelen baba ile kızın gelmemesi üzerine telefonla ulaşamayan aile fertlerinden büyük kızları, Gargacık mevkiinde traktörün ters devrilmiş halde olduğunu fark etti. Olay yerine yaklaştığında ise babasını ve kardeşinin traktörün altında buldu. Kız kardeşine ve babasına kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan genç kız, ardından köye inerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, 110 İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün dahi zor çıktığı kaza alanına İtfaiye ve Acil Sağlık ekipleri yürüyerek ulaştı. Köylüler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-kızın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, Nazilli Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından baba Erkan ve kızı İrem Kurut’un cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza tüm köy halkını yasa boğdu.

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti
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