HABER

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 22:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evinde 349 gram 'marihuana' ele geçirilen U.A., tutuklandı.

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evinde 349 gram 'marihuana' ele geçirilen U.A., tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.A.'nın uyuşturucu madde sattığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 349 gram marihuana uyuşturucu maddesi ile 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanımı için malzeme ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen U.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

NASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilirNASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir
Almanya'dan memleketi Konya'ya gelen gurbetçi evinde ölü bulunduAlmanya'dan memleketi Konya'ya gelen gurbetçi evinde ölü bulundu
Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulunduYunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.