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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9.72 gram metamfetamin, 1.85 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 220 TL ele geçirildi.

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9.72 gram metamfetamin, 1.85 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 220 TL ele geçirildi. Gözaltına alının şüphelilerden M.Ç ve Ö.Ö. tutuklanırken, N.S. ise serbest bırakıldı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.Ç, Ö.Ö. ve N.S. isimli şüphelilerin evlerinde 9.72 gram metamfetamin, 1.85 gram esrar ile 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 220 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç ve Ö.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, N.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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