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Nazilli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskında, 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21,99 gram eroin, 57,49 gram metamfetamin ve 1,59 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Nazilli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaNazilli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaNazilli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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