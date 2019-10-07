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Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, bu sabah Yukarı Örencik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 750 gram kubar esrar, 10 adet Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 'kova' diye tabir edilen uyuşturucu içmekte kullanılan 2 pet şişe ele geçirildi.
Operasyonda Mehmet A. ve Özgür A. ile Mehmet E. ve Yaşar E. adlı kardeşler gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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