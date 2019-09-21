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Nazilli’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 23:32 | Son Güncelleme

Nazilli-Bozdoğan karayolunda, 1 traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Nazilli-Bozdoğan karayolunda, 1 traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli öğretmen Ahmet Emin Sıdar yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil, Bozdoğan’dan Nazilli istikametine seyir halindeyken aynı yöne seyir halinde olan ve ışık tertibatı olmadığı iddia edilen balya makinesi çeken 09 RD 877 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sıdar’ın kullandığı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçince Nazilli’den Bozdoğan yönüne gitmekte olan Tevfik Koray Gün idaresindeki 09 PH 843 otomobil ve Sezai Baş’ın kullandığı 09 U 4907 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen araçlardan fırlayan yaralılardan Ahmet Emin Sıdar olay yerine hayatını kaybederken; Sıdar’ın eşi Kübra Sıdar ile diğer iki otomobillerde bulunan Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık kızları Arya Kün, Sezai Baş ile Gülderen Baş isimli 6 yaralı ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 4 yaralıdan birisi olan Kübra Sıdar, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Nazilli-Bozdoğan karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ulaşım kazaya karışan iş makinesi ve diğer araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Emin Sıdar’ın Bozdoğan’daki çeşitli okullarda müdürlük yaptığı ve en son 2016 yılında Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü iken emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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