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Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin ile yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin ile yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, A.K.'nin uyuşturucu madde sattığını belirleyip, teknik ve fiziki takibe başladı. Takibin ardından bugün öğle saatlerinde harekete geçen polis, şüphelinin ev ve otomobilinde arama yaptı. Operasyonda, toplam 30,05 gram eroin, 1 hassas terazi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, A.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

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Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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