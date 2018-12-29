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Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Necati Kabakçı için Yıldıztepe Camii'nde öğle cenaze töreni düzenlendi.

Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Necati Kabakçı için Yıldıztepe Camii'nde öğle cenaze töreni düzenlendi. Törene, evli ve 3 çocuk babası Kabakçı'nın yakınları, esnaf ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından hellalik alındı. Daha sonra Necati Kabakçı'nın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Manhallı Mezarlığı'na götürüldü. Kabakçı'nın cenazesi burada toprağa verildi.
Dedesi ile aynı ismi taşıyan Necati Kabakçı, "Bugün üzüntülüyüz, acımız büyük. Nazilli, ilçede ürettiği gazozlarla tanınan bir esnafını kaybetti. Necati Kabakçı tüm Nazilli'de ve tüm çevre köylerimizde tanınıyordu. Bugün de son yolculuğunda sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Dedem Necati Kabakçı ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol almıştı. Renkli bir kişiliği vardı. Zamansız ölümü bizleri derinden yaraladı" dedi.

Bahatttin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)

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