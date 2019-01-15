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Nazım Hikmet, doğum gününde karanfillerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şairin Türkiye'den ayrıldığı son nokta olan Tarabya rıhtımından denize karanfiller bırakıldı - Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: - "Bugün çok anlamlı bir gün, çok anlamlı bir vedalaşma. Sonuç olarak her vedalaşmanın bir buluşması vardır" - Nazım Hikmet Vakfı Başkan Vekili Kıymet Coşkun: - "Burada ilk buluşmamızı 1992 yılında yapmıştık. Vakfımızın ilk programına o zaman sanatçılar, gazeteciler, isçiler, sendikacılar, genç yazar ve şairler katılmıştı. Buradan karanfillerimizi Boğaz'ın sularına bırakarak bir vapurla denize açılmıştık"

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şairin Türkiye'den ayrıldığı son nokta olan Tarabya rıhtımından denize karanfiller bırakıldı.

Etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vedaların çok acı olduğunu dile getirerek, "Bugün çok anlamlı bir gün, çok anlamlı bir vedalaşma. Sonuç olarak her vedalaşmanın bir buluşması vardır." dedi.

Nazım Hikmet'in bir şiirinde "Günaydın sevdiğim, günaydın memleketim, günaydın, günaydınları bekleyenler" dediğini anımsatan Genç, "Ben de sizlere günaydın sevgili dostlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum." diye konuştu.

Genç, Türkiye'nin belli dönemlerde zor günlerden geçtiğine işaret ederek, "Nazım bir vatan sevdalısı ve vatanını bu kadar seven bir insan olarak öyle bir dönemde gitmiş. O zaman ayrılıkların çoğalması değil, buluşmaların çoğalması gerekir. Bence bu organizasyonun devamlılığını daha da bir sağlamak gerekir. Bu geleneği devam ettiren siz Sarıyerlilere çok teşekkür ederim." dedi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Kıymet Coşkun da, Nazım Hikmet'in 117'nci doğum günü olduğunu vurgulayarak, "Burada ilk buluşmamızı 1992 yılında yapmıştık. Vakfımızın ilk programına o zaman sanatçılar, gazeteciler, işçiler, sendikacılar, genç yazar ve şairler katılmıştı. Buradan karanfillerimizi Boğaz'ın sularına bırakarak bir vapurla denize açılmıştık." ifadelerini kullandı.

Coşkun, 27 yıldır devam eden bu etkinliğin gelenekselleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Tarabya'dan denize açılan teknede, Nazım Hikmet şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

- Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan usta şair, yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullandı.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Kalp krizi nedeniyle 3 Haziran 1963'te yaşamını yitiren ünlü şair, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edildi. Ran'ın mezarı, Moskova'da bulunuyor.

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