Nazım Hikmet, doğum gününde karanfillerle anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle anıldı.

Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şairin Türkiye'den ayrıldığı son nokta olan Tarabya rıhtımından denize karanfiller bırakıldı.

Etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vedaların çok acı olduğunu dile getirerek, "Bugün çok anlamlı bir gün, çok anlamlı bir vedalaşma. Sonuç olarak her vedalaşmanın bir buluşması vardır." dedi.

Nazım Hikmet'in bir şiirinde "Günaydın sevdiğim, günaydın memleketim, günaydın, günaydınları bekleyenler" dediğini anımsatan Genç, "Ben de sizlere günaydın sevgili dostlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum." diye konuştu.

Genç, Türkiye'nin belli dönemlerde zor günlerden geçtiğine işaret ederek, "Nazım bir vatan sevdalısı ve vatanını bu kadar seven bir insan olarak öyle bir dönemde gitmiş. O zaman ayrılıkların çoğalması değil, buluşmaların çoğalması gerekir. Bence bu organizasyonun devamlılığını daha da bir sağlamak gerekir. Bu geleneği devam ettiren siz Sarıyerlilere çok teşekkür ederim." dedi.