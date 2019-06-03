Nazım Hikmet Hopa'da: İlk tutuklama, ilk yargılama, ilk cezaevi

https://youtu.be/8g9gwTKT7fM

Haber: Mustafa Alp Dağıstanlı

Video: Esra Yalçınalp

Nâzım Hikmet 61 yıllık hayatına 1902'de Selanik'te, toplam 17 yıllık mahpusluk hayatınaysa 1928'de Hopa'da başladı.

Türkçenin en büyük, en yenilikçi şairlerinden ama aynı zamanda da en çok çile çekmiş şairlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Nâzım Hikmet, komünist olduğunu her fırsatta göğsünü gere gere söylemişti; 1923'ten beri aktif olarak Türkiye Komünist Partisi üyesiydi.

Hopa, Nâzım'ın şiir serüveni bakımından da önemlidir. "Hopa hapishanesinin tesiri şiirimde kendini gösterdi" der.

Nâzım Hikmet'in fırtınalı hayatının pek bilinmeyen bu kısa ama önemli bölümünün izini sürdük.

Nâzım Hikmet ve Laz İsmail'i (Bilen) Peronit köyünde yakalatan Sabri Çiçek'in oğlu yakalanma hikayesini anlattı.

Nâzım'la beraber hapis yatanların çocuklarını Hopa'da ve Fındıklı'da bulduk, onların ağzından şairin mapusluk hayatını dinledik.

Hopalılar da gönüllerinde yaşattıkları Nâzım Hikmet'i anlattı.

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https://youtu.be/V-j0JPLhZUU

https://youtu.be/a2-w1ptKwnw

https://youtu.be/L7Bsoy6dzn8

