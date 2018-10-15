HABER

Nazım Hikmet’in oğlu Mehmet Nazım hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 01:55 | Son Güncelleme

Nâzım Hikmet’in Paris'te yaşayan oğlu ressam Mehmet Nâzım (67) hayatını kaybetti. Mehmet Nâzım’ın bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.

Nazım Hikmet’in oğlu Mehmet Nazım hayatını kaybetti

Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu.

tweet1

Kulturservisi.com'un haberine göre, Mehmet Hikmet’in en yakınlarından yazar Gündüz Vassaf da ölüm haberini doğruladı. Mehmet Hikmet’in bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.

Nâzım Hikmet araştırmalarıyla tanınan Melih Güneş, Mehmet Nazım’ın az bilinen fotoğraflarını paylaştı:

tweet2

MEHMET İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI

Nazım Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

“Karşı yaka memleket,
sesleniyorum Varna’dan,
işitiyor musun?
Memet! Memet!
Karadeniz akıyor durmadan,
deli hasret, deli hasret,
oğlum, sana sesleniyorum,
işitiyor musun?
Memet! Memet!”

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktıÖlüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılarBakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet nazım vefat nazım hikmet nazım hikmet'in oğlu Fransa utku varlık Nazım Hikmet Ran

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktı

Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.