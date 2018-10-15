Nazım Hikmet’in oğlu Mehmet Nazım hayatını kaybetti

Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu.

Kulturservisi.com'un haberine göre, Mehmet Hikmet’in en yakınlarından yazar Gündüz Vassaf da ölüm haberini doğruladı. Mehmet Hikmet’in bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.

Nâzım Hikmet araştırmalarıyla tanınan Melih Güneş, Mehmet Nazım’ın az bilinen fotoğraflarını paylaştı:

MEHMET İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI

Nazım Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

“Karşı yaka memleket,

sesleniyorum Varna’dan,

işitiyor musun?

Memet! Memet!

Karadeniz akıyor durmadan,

deli hasret, deli hasret,

oğlum, sana sesleniyorum,

işitiyor musun?

Memet! Memet!”



