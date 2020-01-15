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  4. Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri

Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Türk edebiyatının usta yazarı Nazım Hikmet'in bugün 118. doğum günü. 1963 yılında Rusya'da hayatını kaybeden Nazım Hikmet, bu özel günde şiirleri ve eserleriyle anılmaya devam ediliyor. Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri...

Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri

Bugün Nazım Hikmet'in 118. doğum günü. 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen ve 1963 yılında Rusya'da hayatını kaybeden Nazım Hikmet, ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen bu özel günde şiirleri ve eserleriyle anılmaya devam ediliyor. Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri...

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.

NAZIM HİKMETİ'İN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI

2006 yılında Bakanlar Kurulunun Türk vatandaşlığından çıkarılmalar ile ilgili yeni bir düzenleme yapması gündeme geldi. Yıllardır tartışılmakta olan Nâzım Hikmet'in Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi yolu açılmış gibi gözükmesine rağmen Bakanlar Kurulu bu düzenlemenin sadece yaşamakta olanlar kişiler için düzenlendiğini ve Nâzım Hikmet'i kapsamadığını belirterek bu yöndeki talepleri reddetti. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İçişleri Komisyonu'nda "Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda görüşülür, bir karar verilir" dedi.

2009 yılının 5 Ocak Günü "Nâzım Hikmet Ran'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge" Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Nâzım Hikmet Ran'a yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iade edilmesine ilişkin bir kararname hazırladıklarını ve bu teklifin imzaya açıldığını ifade eden Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 1951 yılında vatandaşlıktan çıkartılan Ran'ın yeniden Türk vatandaşı olmasına ilişkin önerinin Bakanlar Kurulu'nca oylanarak kabul edildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun 05.01.2009 tarihinde aldığı bu karar, 10.01.2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlandı ve Nâzım Hikmet Ran, 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu.

NAZIM HİKMET RAN ŞİİRLERİ

AĞLAMAK MESELESİ

“Nasıl etmeli de ağlayabilmeli
farkına bile varmadan?
Nasıl etmeli de ağlayabilmeli
ayıpsız,
aşikare,
yağmur misali?”

ANLAYAMADILAR

“Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim
Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda
Ateşin yanında barut, barutun yanında ateş olasın diye!.. .
Rakı sofralarında söylenip, acı tütün çiğnercesine sevdik
ANLAYAMADILAR…”

NAZIM HİKMET RAN’IN ESERLERİ

Dağların Havası, 1925

Güneşi İçenlerin Türküsü, 1928

835 Satır, 1929

Jokond ile Si-Ya-u, 1929

Varan 3, 1930

1+1=1, 1930

Sesini Kaybeden Şehir, 1932

Gece Gelen Telgraf, 1932

Benerci Kendini Niçin Öldürdü? 1932

Bir Ölü Evi, 1932

Kafatası, 1932

Orman Cücelerinin Sergüzeşti, 1932

Unutulan Adam, 1934

Portreler, 1935

TarantaBabu'ya Mektuplar, 1935

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, 1936

İt Ürür Kervan Yürür, 1936

Milli Gurur, 1936

Sovyet Demokrasisi, 1936

Alman Faşizmi ve Irkçılığı, 1936

Kurtuluş Savaşı Destanı, 1937

Yeşil Elmalar, 1938

La Fontaine'den Masallar, 1949

NAZIM HİKMET'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANAN ESERLER

Saat 21 – 22 Şiirleri, 1965

Enayi, 1965

Ferhad ile Şirin, 1965

İnek, 1965

İstasyon, 1965

Kan Konuşmaz, 1965

Yolcu, 1965

Yaşamak Hakkı, 1966

Bu Bir Rüyadır, 1966

Henüz Vakit Varken Gülüm, 2008

Öteki Defter, 2008

Büyük İnsanlık, 2011

Piraye'ye Mektuplar 1, 1998

Piraye'ye Mektuplar 2, 1998

Sanat ve Edebiyat Üstüne, 1998

Bizim Radyoda Nazım Hikmet, 2002

Yatar Bursa Kalesinde, 1991

Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil, 1992

Çankırı'dan Piraye'ye Mektuplar, 2010

Bütün Şiirleri, 2007

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