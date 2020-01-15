Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri

Bugün Nazım Hikmet'in 118. doğum günü. 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen ve 1963 yılında Rusya'da hayatını kaybeden Nazım Hikmet, ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen bu özel günde şiirleri ve eserleriyle anılmaya devam ediliyor. Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri...

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.