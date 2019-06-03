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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Şair Nazım Hikmet’in ölümünün 56. yılı dolayısıyla Moskova’daki mezarına karanfiller bırakıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 56’ncı yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.

Nazım Hikmet’in Novodeviçye’deki mezarına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları çelenk koyarken, Türkiye’den gelen sanatçılar, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da karanfiller bıraktı.

Büyükelçi Samsar, Nazım Hikmet’in mezarı başında yaptığı konuşmada, "Nazım Hikmet’in insanlığa verdiği mesajlar, yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil, Rus edebiyatına da katkılar yapmış bir şair. Nazım Hikmet iki ülke (Türkiye ve Rusya) arasında bir köprü görevi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Novodeviçye Mezarlığı’nda süren anma etkinlikleri çerçevesinde Nazım Hikmet’in şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova nazım hikmet

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