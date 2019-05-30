Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem

NAZIMİYE (Tunceli), (DHA) - TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki depremin saat 14.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 3.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi. Bugünkü depremle birlikte 2 günde 2'nci kez sallanan Nazımiye ilçesinde dün gece saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde küçük çapta hasar oluşmuştu.

