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Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NAZIMİYE (Tunceli), (DHA) - TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki depremin saat 14.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 3.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi. Bugünkü depremle birlikte 2 günde 2'nci kez sallanan Nazımiye ilçesinde dün gece saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde küçük çapta hasar oluşmuştu.

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