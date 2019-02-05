HABER

 Nazire Dedeman hayatını kaybetti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Okulun hemen yanında zehir imalathanesiOkulun hemen yanında zehir imalathanesi
Cumhur İttifakı adayları Türkeş’in kabrini ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret ettiCumhur İttifakı adayları Türkeş’in kabrini ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İstanbul Sultangazi'de eczane soygunu: Silahla içeri girdiler çok korktum...

Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.