 Nazire Dedeman hayatını kaybetti (1)

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.
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