Nazlı Çelik: Herkes vicdanı kadar yaşasın isterdim

Nazlı Çelik: 20 yıl… Hiç de hızlı sayılmaz. Yaptığım mesleğin her kademesinde zaman ve emek harcayarak, sindirerek geldim bugüne. Ne istediğimi biliyor olmam, azimli, disiplinli olmam etken olmuş olabilir. Benim için en önemli şey istikrardı. Yaptığım işin en iyisini yapmak konusunda hırslı olabilirim ama o hırs hiç bir zaman kişiliğimin önüne geçmedi bu yolda. Tutkuya gelecek olursak… Evet, tam olarak o. Tutku olmazsa olmazım. İçimde tutkuyu barındırmadığım hiçbir işte verimli olamam ben.

Özellikle polis-adliye muhabirliği yaptığım yıllarda kol mesafesinden hiç yoksa 200’e yakın ceset gördüm. Nice ölümler, tecavüzler, yürek burukluklarına şahit oldum. Başka türlü nasıl üstesinden gelinir ki… O dönem televizyon gazeteciliğine ek psikoloji okumak, kendi iç dünyamda tüm bu tanıklık ettiklerimle mücadele etmemde mutlaka faydalı oldu. Bu iş en fazla işte öğrenilen bir meslek. O yüzden üniversite yıllarında kendilerine katacakları her türlü ek uzmanlık, artı puandır bence.

İnsan o donanımı biraz da kendi yaratıyor. Üniversite yıllarında kazandığımız teknik bilgiler elbette çok önemli. Ama sonrasında o hazineyi şekillendirmek bireyin kendi elinde. Seçtiğimiz yolda girdiğimiz her ara sokak bizim tercihimiz. Bütün mesleklerde olduğu gibi, bizim işimizde de teorik bilgi ile pratik bilgi arasında bir fark vardır. Kitabi bilgiyi hayatın içinde o mesleği yaparken test eder ve olgunlaştırırız. Ben bunu yapmaya çalıştım.

Allah şaşırtmasın denir ya… En önemlisi vicdanlarını kaybetmeden, doğrularından şaşmadan,ödün vermeden, eğilip bükülmeden yaşasınlar… Buna ek, bir insan ortalama 78 yıl yaşıyor, bunun 10,5 yılını çalışarak geçiriyoruz. Ama yapılan araştırmalar sadece yüzde 50’sinin işinde mutlu olduğunu gösteriyor. O yüzden her sabah şevkle gidecekleri, kendi karakterlerine uygun bir meslek dalını seçsinler.

İlerisini planlayarak mı yaşıyorsunuz yoksa biraz daha hayatı seyrine bırakan birisi misiniz? Gelecek planlamanızda “Şu noktaya gelince her şeyi bırakıp bir Ege sahil kasabasında çiçeklerimi sulayıp daha sakin bir hayat yaşayacağım” gibi bir şey var mı?

Tahammüller azaldı, tüketim çağındayız. Öfkenin özü aslında kendimizle barışık olmayışımız, kendimizi affetmeyişimiz. Benim idealize ettiğim dünyada, her ne gün ki kendimizi affeder, bağışlar,barış imzalarsak, çevremize duyduğumuz öfke de o oranda azalacak ve barış ancak böyle mümkün olacak. Buna ek, dinlemeyi,anlamayı bilmiyoruz. Empati yeteneğimiz giderek kayboluyor. Bir görüşe ait, bir ideolojiye yakın olabiliriz ama küçük ortak paydamız her zaman insan olmalı. Başkasının acısını hissedebildiğmiz sürece insanız çünkü. Hayatta bazen başımıza istemediğimiz olaylar da gelir. Ama burada kendimizi veya karşımızdakini kahretmek ve mahvetmek yerine, şu yolu tercih etmeliyiz: Öz eleştiri yapmalı, ders almalı ve yola devam etmeliyiz…

Bir kere,teknolojinin de etkisiyle mesleğin ruhunda bir değişim yaşanıyor.Hayattaki her şey gibi bizim mesleğimizde de yüzeysellik ortaya çıkıyor. Oysa biz derinliği aramalıyız. İşimizin ruhu da bunu gerektirir, zira haber ayrıntıda gizlidir. Bu yol bizi klasik olmaya götürür, diğer yolu seçenler kısa süreliğine popüler olur ama kalıcı olamazlar.

Genelde çocukken pembe bir balonun içinde büyürüz ve sonra bir noktada patlar o balon. Sizin için de böyle bir an oldu mu? Büyüdüğünüzü hissettiğiniz an hangisiydi?

**Tanışma imkânınız olsaydı en çok tanışmayı istediğiniz kişiler kimler olurdu? Şu an hayatta olmayan kişiler de dâhil.***

Ben annemi babamı İstanbul’da bırakıp, yatılı okula gittiğim gün büyüdüm.

“PARLAMENTO VE BELEDİYELERDE KADIN TEMSİLİNİN YÜKSELTİLMESİ TOPLUMDAKİ BU SORUNUN EN CAN ALICI BÖLÜMÜDÜR”

Sizin gibi güçlü bir kadın figürü bulmuşken biraz da bu konuya da değinmek istiyorum. Hem dünyada hem de ülkemizde hala kadınların maruz kaldığı adaletsizliği, eşitsizliği ortadan kaldırabilmiş değiliz. İşin şiddet boyutuna girmiyorum bile. Bu noktada çok fazla sebep ve etmen var ama sizce en öne çıkan sebep hangisi? Çözümden ne kadar uzağız?

Maalesef bizde her sorunun yalnızca bir bölümü konu ediliyor. Oysa her meselenin özüne ve köküne inmemiz gerekiyor. Kadın meselesinin özü, kız çocuklarının okutulmasından başlar, evde kız çocuklarının erkek çocuklarıyla eşit muamele görmesiyle devam eder, sonra okulunu bitiren genç kızın işe giriş imkanlarında fırsat eşitliğiyle en üst noktaya çıkar ve son olarak üst siyaset katında parlemento ve belediyelerde kadın temsilinin yükseltilmesi meselenin can alıcı bölümüdür. Bu kademeleri düzenleyebilirsek, kadın sorunu çözülür. Yani komple bir bakış açısı geliştirmeliyiz.

Sizin kariyerinizde kadın olduğunuz için yaşadığınız bir zorluk oldu mu?

Ben hiç bir zaman meseleye kadın erkek gözüyle bakmadım. Ben bir bireyim,kendimi yetiştirmeye çalışırım, rekabete hazırım. Kimseden iltimas istemem. Ama kimseye de hakkımı yedirmem.

Sizin gibi güçlü kadın bir olmak isteyen gençlerimize ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”