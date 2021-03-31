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Nazlı Eker'den Emre Altuğ cevabı! Birlikteler mi?

31.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı şarkıcı Emre Altuğ ile anılan model Nazlı Eker, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkan Eker, basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı. Eker'e aşk iddiaları soruldu.

Nazlı Eker'den Emre Altuğ cevabı! Birlikteler mi?

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin Emre Altuğ hakkında sorduğu soruları cevapsız bırakan Nazlı Eker, gülümsemekle yetindi.
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Eker, ısrarlı sorular karşısında, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum" diyerek kafaları iyice karıştırdı.

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Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Emre Altuğ, "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ
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