Nazlı Hamarat başörtülü pozunu paylaştı! Namaz kıldığı söyledi... Ojeli tırnakları gözden kaçmadı

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nazlı Hamarat, skandal hareketleriyle zaman zaman gündeme geliyor. Daha önce çocuğuna içki içirdiği görüntüler ile izleyenleri şoke eden Nazlı Hamarat bu kez namaz paylaşımı yaptı

Nazlı Hamarat başörtülü halini paylaşarak "Namaz kılanların rabbim tüm dualarını kabul etsin inşallah. Namazı akşam ezanını kıldıktan sonra Recep ayı namazını kılmayı bu sene bana rabbim nasip etti" dedi.

Ancak Nazlı Hamarat'ın o anlardaki ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı. Eski yarışmacıya tepki ve olumsuz yorum yağınca Hamarat yorumlara geldi.

OJEYLE NAMAZ KILINIR MI?

Nazlı Hamarat bir paylaşım daha yaparak "Size artık leş kargaları diyorum. Önemli olan bence namazı kılabilmek. 30 rekat namaz kıldım, üzerine yatsıyı kıldım ondan önce akşamı kıldım yani siz hesap edin. Önemli olan kılmak. Ojeli ojesiz abdestli abdestlik önemli olan bu gece her şeyi rabbimden istemek" diyerek kızdı.

Nazlı Hamarat daha sonra ise "Ojeyle namaz kılınır mı kılınmaz mı bir çekim yaptım" dedi.

