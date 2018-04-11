MAGAZİN

Nazlı Hamarat hamile olduğunu böyle duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bir süredir gözlerden uzak olan İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat hamile olduğunu işte böyle duyurdu

Nazlı Hamarat hamile olduğunu böyle duyurdu

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, hamileliğini paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Hamarat, "Gebeliğimin 31. haftasındayım" dedi.

Paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Nazlı Hamarat'ın takipçileri, "Bebeğin babası kim?" sorularını sormaya başladı.

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KOCASI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nazlı Hamarat'ın iş adamı kocası Emir Cevdet Şaşmaz'ın Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından, skandal iddialar birbirini takip etmişti.

Pırlanta kaçakçılığı ve eskort kadın olayları nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen Emir Cevdet Şaşmaz'ın sevgilisi olduğunu iddia eden, Vijdan Atasever, Emir Cevdet Şaşmaz'ın yanında öldürüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine iki kadın arasında tartışma çıkmıştı.

Olayın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Nazlı Hamarat, Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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