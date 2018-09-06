Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade etti.

Duruşmada söz alan sanık Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine sosyal medya üzerinden açık bir hesaptan ulaştığını bu nedenle ''sır'' durumunun ortadan kalktığını öne sürerek, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti.

Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Ilıcak'ın davaya konu ''Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler'' başlığı adı altında 2 Ocak 2015 tarihli yazısına yer verildi. Mütalaada, bahse konu gizli ibareli yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ''ok'' işareti ile ''İşte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor'' şeklinde yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli ibareli yazının, imha edilmesine rağmen sanığa ulaştığı bildirilen mütalaada, Ilıcak'ın bahse konu yazıyı Bugün gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı, elde ettiği bu belgeyi basın kuruluşlarına da dağıtarak konunun medyaya yansıdığı anlatıldı.

Mütalaada eylemin medya yoluyla da işlendiğinin alenileştiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaa da ayrıca sanık Ilıcak'ın hükmen tutuklanması da talep edildi.