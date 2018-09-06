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Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 'casusluk’ suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Ilıcak’ın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Nazlı Ilıcak'a müebbet isteniyor

Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı.

Duruşmada söz alan sanık Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine sosyal medya üzerinden açık bir hesaptan ulaştığını bu nedenle ''sır'' durumunun ortadan kalktığını öne sürerek, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade etti.

Mütalaada, sanık Ilıcak'ın davaya konu ''Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler'' başlığı adı altında 2 Ocak 2015 tarihli yazısına yer verildi. Mütalaada, bahse konu gizli ibareli yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ''ok'' işareti ile ''İşte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor'' şeklinde yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli ibareli yazının, imha edilmesine rağmen sanığa ulaştığı bildirilen mütalaada, Ilıcak'ın bahse konu yazıyı Bugün gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı, elde ettiği bu belgeyi basın kuruluşlarına da dağıtarak konunun medyaya yansıdığı anlatıldı.

Mütalaada eylemin medya yoluyla da işlendiğinin alenileştiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaa da ayrıca sanık Ilıcak'ın hükmen tutuklanması da talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ilıcak, savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, askeri savcılığın Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edilen ''Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin sanık Nazlı Ilıcak'ta bulunmasına ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatılarak, sanık Ilıcak'ın ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasından da yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
nazlı ılıcak FETÖ

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
herkes fetocu polis asker hdpli chpli iyi partili muhasebeci öğretmen ne hikmetse AKP girmemişler. bu işte bi yanlış olduğunu öğreneceğiz ama iş işten geçmiş olacak
SAVCI,TEK ADAMIN EMRİNDEDİR.HER ŞEY OLABİLİR.İDAM CEZASI OLSA,NAZLI ILICAK İDAM EDİLİRDİ.
SUÇU NE ACABA?BİR BİLELİM! EŞ DOST TAVSİYESİYLE SALIVERİLENLERE GÖRE DAHA AĞIR SUÇ MU İŞLEMİŞ DERSİNİZ? BOY,BOY RESİM ÇEKTİREN SİYASİLER YİNE VEKİL OLDU DEĞİL Mİ? ŞİMDİ ILICAK "ALDANDIK" DERSE SERBEST KALIR MI DERSİNİZ?
müebbet az idam isteriz idam isteriz ' milletimizin bu isteğini görmezden gelemeyiz ' şak şak şakkkk
Yatacak yeriniz yok savcılar ve sizi maşa yapan başınız.
adalette acıma yoktur.suçu olan cezasını çeker.bu hanımefendi zamanında fetö öküzünün oyuncağı haline getirildi.ağlamakla olmaz.Türk Adaleti neyi istiyorsa olacaktır.bu arada adalet sistemimizi eleştiren chp ve benzer zihniyettekiler;dünyada bizim adalet sistemimiz kadar daha adil bir sistem yok.yeter ki;adalati fetö öküzünün oyuncağı olan kişiliksiz savcı ve hakimlere değil işi ehline verelim
Etme-Bulma dünyası... Ergenekon-Balyoz kahramanlarının aileleri perişan iken, bunlar ekranlarda göbek atıyordu... İnşallah müebbet olur...
SARAY'IN BAĞIMSIZ YARGI VE ADALETİ BU OLSA GEREK. YAZIKLAR OLSUN VİCDANININ SESİNİ DİNLEYEREK KARAR VEREMEYEN ZATI MUHTEREMLERE.
İkinci bir TÜRKAN SAYLAN vakası
Bu ılıcaklara eski ahlar tutacağı belliydi... Hani milleti kupon biriktirip hiç olduklarında... Ama bu ağır suçlamalara bulaşmaları da Allah'ın takdiri işte.
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