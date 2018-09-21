Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın istinaf duruşmasında Nazlı Ilıcak'tan yeni itiraflar ve pişmanlık beyanları geldi. Ilıcak, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu darbe girişiminden sonra anladığını belirterek, "Güler yüz, tatlı kelam… Dini faaliyetleri beni cezbetti. Aldandığımı itiraf ediyorum" dedi. T24'ün aktardığı habere göre, Nazlı Ilıcak'ın savunmasından satır başları şöyle:

Benim babam 27 Mayıs kurbanı. Yassıada’da yattı. Ben askere düşman değilim ama askeri vesayete ve askeri müdahaleye karşıyım.

ZEKERİYA ÖZ RÖPORTAJINI SÜSLEMEK İÇİN

Suçlama konusu Zekeriya Öz röportajımı süslemek için bir kar topu fotoğrafı çektirdik. O tarihte Öz terör örgütü üyesi değildi. Odatv operasyonu sırasında dönemin Adalet Bakanı S. Ergin’i arayıp Öz hakkında soruşturma açılmasını istedim. Öz ile hiçbir alakam yoktur.

HİÇBİR CEMAAT GAZETESİNDE ÇALIŞMADIM

Cemaat denilen yapının hiçbir gazetesinde çalışmadım, çalışamam. Bugün gazetesinde çalıştım ama orası bir cemaat gazetesi değildi. Sempatizan olarak biliyordum. Akın İpek’in sonradan terör örgütüyle işbirliği içinde olduğunu bilemem.