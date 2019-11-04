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Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraatine, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraatine, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları alınan sanıklara son sözleri soruldu. Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Ilıcak ve Altan’a tahliye kararı
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak’ı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan lehine takdir indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı ise aynı suçtan takdir indirimi uygulamayarak 10 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altan’ın ise üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 11 yıl 3 ay hapse çarptıran heyet, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Heyet, sanık Tuğrul Özşengül, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Üç suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi
Mahkeme, sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında ayrıca ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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