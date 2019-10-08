Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın davasında mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay’ın ‘Anayasayı ihlal’ suçunu değil, ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçunu işlediklerine ilişkin karar verdiği 6 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı SEGBİS yoluyla katıldı.

Sanık Yakup Şimşek salondan çıkarıldı

Mahkeme başkanı, sanık Yakup Şimşek konuştuğu sırada sadece Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin konuşması konusunda uyarıda bulundu. Yakup Şimşek, mahkeme başkanının uyarısına uymadığı gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

"Kan revan içinde yargı görüyorum"

Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin konuşan tutuklu sanık Ahmet Altan, “Bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişme” dedi.

"Son derece sabırlıyım"

Sanık Ahmet Altan’ın konuşması sırasında mahkeme başkanı, sadece Yargıtay kararına ilişkin konuşması konusunda Altan’ı uyardı. Bunun üzerine sanık Altan, mahkeme başkanına, “Neden sabırsızca davranıyorsunuz” dedi. Mahkeme başkanı, Altan’ın sorusu üzerine, “30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım” şeklinde cevap verdi.

Duruşmada söz alan bir diğer sanık Mehmet Altan, “Beraatime hükmeden Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.