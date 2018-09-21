Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için mütalaa: 'Müebbet hapis cezaları onansın'

"Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, güzel okullar, fakir fukaraya yardım eden dini yapı beni cezbetti. Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandığımı bugün itiraf ediyorum."

Davanın sabah yapılan oturumunda savunmasını yapan Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen yapılanmasının bir suç örgütü olduğunu belirterek, "Aldandığını anladığını" söyledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan ve avukatları katıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada, istinaf savcısı, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın cezasının onanmasını istedi.

Ilıcak, savunması sırasında cezaevi koşullarının yaşı nedeniyle kendisini zorladığını kaydetti ve bu nedenle tahliyesini istedi:

"Bugüne kadar ben savunmalarımda yaşımı ileri sürmemeye gayret ettim. Böyle mağdur görülmek istemem ben. Yani şunu itiraf edeyim ki gerçekten çok yoruldum. Ben 74 yaşındayım. İki tane soğuk kışı, iki yanıcı yazı içeriden geçirdim. 42 yıllık gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 74 yaşında 2 yıl cezaevinde yatan yok. Giderek kendime bakamadığımı görüyorum. Eğer beni beraat ettirmeyi düşünmüyorsanız tahliye edin. Ben kaçamam."

DHA'nın haberine göre Ilıcak, savunması sırasında iki kez ağladı. Babasının Yassıada'da yattığını söylediği sırada gözyaşlarını tutamayan Ilıcak, cezaevinde yaşadığı zorlukları anlattığı sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Altan: Bizi mahkûm eden mahkeme olmayan bir suç uydurmuştur

Ilıcak gibi tutuklu yargılanan Ahmet Altan ise savunmasında, yargılamanın "bir televizyon programında subliminal mesaj vererek darbeye iştirak ettikleri" iddiası ile başladığını söyledi.

Altan, "Sübliminal mesaj, manevi cebir, inanç... Bu iddiaların bir tanesi bile somut değildir. Bir tanesinin bile somut kanıta dayandırılması mümkün değildir. Bir tanesi bile elle tutulur, gözle görülür bir eylem değildir. Sayın Yargıç, bizim ceza yasamızda 'manevi cebir' diye bir suç yoktur. Bizi mahkûm eden mahkeme olmayan bir suç uydurmuştur, ki bunun kendisi suçtur" dedi.