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Nazlı Ilıcak'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Ilıcak, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinde yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Nazlı Ilıcak'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ilıcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ilıcak'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ilıcak, cezaevine girdikten sonra hesabının ele geçirildiği, cezaevine girmeden önce de kendi adına birçok sahte hesap açıldığını savunarak, dava konusu olan tweeti ise kendisinin attığını belirtti.

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan daha önceden herhangi bir dava açılmadığını anlatan Ilıcak, "Gezi Olayları" sırasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret edenlere yönelik yazdığı 2 makalesinin olduğunu, bunların da mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Ilıcak, söz konusu yazılarında "tahkim" ve "şiddet" içerikli söylemleri kınadığının görüldüğünü, suça konu tweeti ise başkasına cevap olarak yazdığını belirterek, "Barış sürecine inanan birisi olarak Selahattin Demirtaş'a 'katil' denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Abdullah Öcalan olduğunu anlattım." dedi.

Twitter'da en fazla 145 karakterle yazı yazıldığını ifade eden Ilıcak, bu nedenle tüm düşüncelerini aktaramadığını öne sürdü.

Ilıcak, suça konu tweetinde, "barış sürecini" başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatmak istediğini dile getirerek, "Benim durup dururken Cumhurbaşkanına 'katil' demem mümkün değildir. Sıfat Öcalan'ın önündedir. Sadece devrik cümle kullanılmıştır. Devrik cümle düzeltildiğinde Öcalan'a katil dediğim anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini savunan Ilıcak, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Ilıcak'a "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 23 Şubat 2016'da paylaştığı bir mesajda, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Ilıcak'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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