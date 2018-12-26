İSTANBUL (AA) - Sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinde yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Nazlı Ilıcak'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ilıcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ilıcak'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ilıcak, cezaevine girdikten sonra hesabının ele geçirildiği, cezaevine girmeden önce de kendi adına birçok sahte hesap açıldığını savunarak, dava konusu olan tweeti ise kendisinin attığını belirtti.

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan daha önceden herhangi bir dava açılmadığını anlatan Ilıcak, "Gezi Olayları" sırasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret edenlere yönelik yazdığı 2 makalesinin olduğunu, bunların da mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Ilıcak, söz konusu yazılarında "tahkim" ve "şiddet" içerikli söylemleri kınadığının görüldüğünü, suça konu tweeti ise başkasına cevap olarak yazdığını belirterek, "Barış sürecine inanan birisi olarak Selahattin Demirtaş'a 'katil' denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Abdullah Öcalan olduğunu anlattım." dedi.