'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor

Nuri PİR- Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'da, beslediği köpeği 1,5 yıl önce ölünce beslemeye başladığı 'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmayan Yakup İsrinam (35), "Kurban Bayramı'nda komşularım 'Nazlı'yı kes' dedi. Kesme amaçlı hiçbir hayvan beslemedim. Her dediğimi yapıyor, hiç inadını görmedim" dedi. Dizi ve sinema oyuncusu Yakup İsrinam, beslediği Golden Retriever cinsi köpeğinin ölmesinin ardından, 1,5 yıl önce, biri dişi, diğeri erkek, iki oğlak aldı. Keçilerden erkek olanının ölmesi üzerine geriye yalnızca dişi keçisi 'Nazlı'nın kaldığını anlatan İsrinam, "Ona her türlü eğitimi veriyorum. Tatile gidiyoruz, aynı sofrada yemek yiyoruz. Çarşıda görüp ilgi gösterenlere de sempati duyuyorum. Nazlı beni çok kıskanıyor. Yetişkin birileri yanıma gelince tepki gösterip hafifçe vuruyor. Küçük çocuklar yaklaştığı zaman onlara tepki vermiyor" diye konuştu. Kurban Bayramı'nda komşularının "Nazlı'yı kes" demesine aldırış etmediğini aktaran Yakup İsrinam, şunları söyledi: "Kesme amaçlı hiçbir hayvan beslemedim. Aldığım tüm hayvanlar eceliyle ölüyor. Sürekli beraber geziyoruz. Derler ki 'dünyanın en inatçı hayvanı keçi.' Bence inadı kendine. Her dediğimi yapıyor, hiç inadını görmedim. Hayvanlara vurulmadığı, üzülmediği zaman hayvanlar her dediğinizi yapar."
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