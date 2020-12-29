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Nazlı Kayı: Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır

29.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Nazlı Kayı: Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır

Sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attığı iş insanı nişanlısı Hacı Sabancı ile birlikte nişanda çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Zeynep Nazlı Kayı, Sabancı ile birlikte çekilen bu karesine, "Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır" notunu düştü.

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Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.

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