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Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Nazlı Ergen, okulların tatil olmasını fırsat bilip Bağlar ilçesindeki ara sokaklarda arkadaşları ile resim çiziyor.

Diyarbakır’da özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Nazlı Ergen, okulların tatil olmasını fırsat bilip Bağlar ilçesindeki ara sokaklarda arkadaşları ile resim çiziyor. 1 aydır çalışmalarını sürdüren Nazlı Öğretmen, “Halk mutlu olur diye yıpranmış duvarları biraz güzelleştirmeye çalıştık, herkes çok memnun şu anda” dedi.
Özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Nazlı Ergen, okulların tatil olmasını fırsat bilip Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nin sokaklarına resim çizmeye başladı. Belediyenin de malzeme desteği verdiği genç öğretmen ve arkadaşları, sokaklara 30’un üzerinde resim çizmeyi hedefliyor. Duvarlara çizilen insan figürleri, ağaçlar ve hayvanlar dikkat çekerken, Nazlı öğretmen ve arkadaşları, bir aydır Bağlar ilçesinin arka sokaklarında çalışıyor.

"Yıpranmış duvarlara birazcık renk katmaya çalıştık"
Daha önce bu projeyi İstanbul’da gerçekleştirdiği belirten Resim Öğretmeni Nazlı Ergen, "Bu projeyi daha önce ekip arkadaşlarımla birlikte İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Çok güzel tepkiler görmüştük orada da. Diyarbakır’a döndükten sonra neden bizim sokaklarımız da renklenmesin, hem burada resim dersi görmeyen çocuklarımızda var. Hem sanatı öğrensinler, hem duvarlar renklensin ve hem de halk mutlu olur diye yıpranmış duvarlara birazcık renk katmaya çalıştık ve herkeste çok memnun şu anda. Mahalle halkı çok memnun oldu hatta diğer mahallerden gelen vatandaşlar da kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapmamızı istiyor" dedi.

"Çocuklarla işe başlayınca istediğimiz amaca ulaştık"
Arkadaşları ve mahallenin çocukları ile birlikte 40 dereceyi aşan sıcak havada her gün resim çizdiğini anlatan Nazlı öğretmen, ”Çocuklar resim çizerken sanatın çok değerli olduğunu ve yapılan emeğe saygının oluşmasını öğrendiler. Yaptığımız emeğe çok büyük saygı gösterdiler. Çocuklar duvarlara zarar gelmesin diye koruma başladılar. Aslında bu sokakların tek ruhu çocuklar. Çocuklarla işe başlayınca istediğimiz amaca ulaştık. Böylelikle sanatın konuşması gerektiğini düşündük. Şimdiye kadar bir sokak yapıldı ve elimizde bir sokak daha var ve onu da bitirirsek iki sokak renkli olacak" diye konuştu.

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi

Nazlı öğretmen ve arkadaşları Bağlar’ın sokaklarını renklendirdi
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