Nazlı Sabancı mücevher reklamında oynadı! Üzerinde servet taşıdı, takıların fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir süredir birliktelik yaşadığı Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021'de sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift Arzu Alara adını verdikleri kızlarını da 15 Ağustos 2023'te kucaklarına almıştı. Bir süre sonra Hacı Sabancı babalık davası ile gündeme geldi. 'Uzay' isimli çocuğun babası olduğu iddia edildi.

Mahkeme ara kararını açıkladı ve Hacı Sabancı’nın ‘Uzay’ isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti. Gündemi sarsan bu olayın ardından Nazlı Sabancı reklam filmi için kameralar karşısına geçti.

TAKILARIN FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI!

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı çiftinin gelini, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın Bodrum tatilinde taktığı takıların fiyatı dudak uçuklatmış, takıların markası Molu Mücevher’in Monaco Prensesi Grace Kelly’e uzanan hikayesi çok konuşulmuştu. Yine aynı marka için kamera karşısına geçen sosyetik güzelin üzerindeki takıların fiyatları dudak uçuklattı.

Nazlı Sabancı'nın bilekliklerinin 1 milyon 260 bin, yüzüklerin 239 bin, kolyelerin ise 652 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Nazlı Sabancı’nın takıları toplamda ise 2 milyon 152 bin 777 TL.