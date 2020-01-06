Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

SANIK MUSTAFA EMRE PAKSOY'UN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Mustafa Emre Paksoy hakkında ise her ne kadar hakkında dava açılmışsa da olay günü sanık Can Paksoy ile dış mekanda tesadüfen karşılaştıkları, rıza dahilinde alkol alıp eğlendikten sonra sanığın kalmakta olduğu ikamete yine rızaen birlikte geldikleri, sanık Mahmut'un ikamette olduğu, öldürme olayı gerçekleştikten sonra maktulü bulan ve akabinde kardeşini ve 155 ihbar hattını arayan kişinin sanık Mahmut olduğu anlatıldı. Sanık Mahmut Emre Paksoy'un savunmalarında, olay günü maktülü görmediğini, atılı suçlamayı kabul etmediğini, maktülden alınan sürüntü örnekleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen rapora göre sanık Mahmut'a ait DNA kalıntılarına rastlanılmadığının tespit edildiği kaydedildi. Savcı, sanık Mahmet Emre Paksoy'un öldürme eylemine fail, yardım eden veya azmettiren olarak katıldığına dolayısıyla üzerine atılı suçtan mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Duruşma, 5 Şubat'a bırakılmıştı.



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