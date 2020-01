Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

Özden ATİK / İstanbul, DHA- BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Can Paksoy'un maktulü 8. katta bulunan odanın penceresinden atarak ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek "Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, diğer sanık Mustafa Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraati istendi.

CAN PAKSOY'UN MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı Barış Kurt, davanın görüldüğü İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, dosya kapsamı, olayın oluş şekli, hayatın olağan akışına aykırı oldığı tespit olunan hususlar, sanık Can Paksoy'un birbirleriyle uyumsuz, çelişkili beyanları, Adli Tıp Kurumu raporları, olay yeri inceleme raporu birlikte değerlendirildiğinde, sanık Can Paksoy'un savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi. Sanık Can Paksoy'un maktulü 8. katta bulunan odanın penceresinden atarak ölümüne sebebiyet vermek suretiyle TCK'nin 81/1. maddesi uyarınca "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Can Paksoy'un suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama neticesinde alacağı muhtemele ceza dikkate alınarakı tutuklanması da istendi.