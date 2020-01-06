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  4. Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA- BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8.

Özden ATİK / İstanbul, DHA- BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Can Paksoy'un maktulü 8. katta bulunan odanın penceresinden atarak ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek "Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, diğer sanık Mustafa Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraati istendi.

CAN PAKSOY'UN MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ
Duruşma savcısı Barış Kurt, davanın görüldüğü İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, dosya kapsamı, olayın oluş şekli, hayatın olağan akışına aykırı oldığı tespit olunan hususlar, sanık Can Paksoy'un birbirleriyle uyumsuz, çelişkili beyanları, Adli Tıp Kurumu raporları, olay yeri inceleme raporu birlikte değerlendirildiğinde, sanık Can Paksoy'un savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi. Sanık Can Paksoy'un maktulü 8. katta bulunan odanın penceresinden atarak ölümüne sebebiyet vermek suretiyle TCK'nin 81/1. maddesi uyarınca "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Can Paksoy'un suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama neticesinde alacağı muhtemele ceza dikkate alınarakı tutuklanması da istendi.

SANIK MUSTAFA EMRE PAKSOY'UN BERAATİ İSTENDİ
Mütalaada, sanık Mustafa Emre Paksoy hakkında ise her ne kadar hakkında dava açılmışsa da olay günü sanık Can Paksoy ile dış mekanda tesadüfen karşılaştıkları, rıza dahilinde alkol alıp eğlendikten sonra sanığın kalmakta olduğu ikamete yine rızaen birlikte geldikleri, sanık Mahmut'un ikamette olduğu, öldürme olayı gerçekleştikten sonra maktulü bulan ve akabinde kardeşini ve 155 ihbar hattını arayan kişinin sanık Mahmut olduğu anlatıldı. Sanık Mahmut Emre Paksoy'un savunmalarında, olay günü maktülü görmediğini, atılı suçlamayı kabul etmediğini, maktülden alınan sürüntü örnekleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen rapora göre sanık Mahmut'a ait DNA kalıntılarına rastlanılmadığının tespit edildiği kaydedildi. Savcı, sanık Mahmet Emre Paksoy'un öldürme eylemine fail, yardım eden veya azmettiren olarak katıldığına dolayısıyla üzerine atılı suçtan mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Duruşma, 5 Şubat'a bırakılmıştı.

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