Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili davada yeni gelişme!

10 yıldır devam eden Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında Paksoy kardeşlerin avukatları Köksal Bayraktar ve Dilek Helvacı, mütalaasında müvekkilleri Can Paksoy hakkında müebbet hapis ve tutuklanması talebinde bulunan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Barış Kurt hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sunulan şikayet dilekçesinde, savcı Barış Kurt hakkında dosya kapsamındaki somut delillere, tanık ifadelerine, bilirkişi raporlarına ve 4 adet Adli Tıp Kurumu raporuna tamamen aykırı olarak tek yanlı, soyut iddialara dayanarak Can Paksoy'un mahkumiyetini talep edildiğini ileri sürerek "Görevini kötüye kullanmak" suçundan soruşturma başlatılması istendi.

'İNTİHAR ETME OLASILIĞI BULUNMUYOR'



Dilekçede Nazlı Sinem'in olay tarihinden önce de intihara teşebbüs ettiği ve ağır depresyonda olduğuna dair dosyada deliller bulunmasına rağmen savcı Barış Kurt'un söz konusu delilleri yok sayarak ölenin intihar etme olasılığının bulunmadığını iddia ettiği ve kendisini adli psikiyatrist yerine koyarak özel uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişi görüşü verdiği ifade edildi.

Can Paksoy ile Nazlı Sinem arasında cinsel ilişki yaşanmadığı Adli Tıp Raporu ile sabit olmasına rağmen, savcı Barış Kurt tarafından cinsel ilişkinin saklandığının iddia edilmesine de dilekçede yer verildi.