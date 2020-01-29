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  4. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili davada yeni gelişme!

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili davada yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda 2010 yılında 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin avukatları, Can Paksoy'un müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulunan duruşma savcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 yıldır devam eden Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında Paksoy kardeşlerin avukatları Köksal Bayraktar ve Dilek Helvacı, mütalaasında müvekkilleri Can Paksoy hakkında müebbet hapis ve tutuklanması talebinde bulunan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Barış Kurt hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sunulan şikayet dilekçesinde, savcı Barış Kurt hakkında dosya kapsamındaki somut delillere, tanık ifadelerine, bilirkişi raporlarına ve 4 adet Adli Tıp Kurumu raporuna tamamen aykırı olarak tek yanlı, soyut iddialara dayanarak Can Paksoy'un mahkumiyetini talep edildiğini ileri sürerek "Görevini kötüye kullanmak" suçundan soruşturma başlatılması istendi.

'İNTİHAR ETME OLASILIĞI BULUNMUYOR'

Dilekçede Nazlı Sinem'in olay tarihinden önce de intihara teşebbüs ettiği ve ağır depresyonda olduğuna dair dosyada deliller bulunmasına rağmen savcı Barış Kurt'un söz konusu delilleri yok sayarak ölenin intihar etme olasılığının bulunmadığını iddia ettiği ve kendisini adli psikiyatrist yerine koyarak özel uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişi görüşü verdiği ifade edildi.
Can Paksoy ile Nazlı Sinem arasında cinsel ilişki yaşanmadığı Adli Tıp Raporu ile sabit olmasına rağmen, savcı Barış Kurt tarafından cinsel ilişkinin saklandığının iddia edilmesine de dilekçede yer verildi.

Öte yandan dilekçede, Nazlı Sinem'in annesi Ferah Kural ve babası Ergun Erköseoğlu'nun basına yansıyan açıklamalarında davaya müdahil olmaması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a teşekkür ettikleri için "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun işlenildiği de öne sürüldü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'a duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemisti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Karar aşamasına gelen davada, duruşma savcısı Barış Kurt 6 Ocak tarihli mütalaasında, Can Paksoy için Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti.

Kaynak: DHA

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