Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin davada mütalaa

Olayın değerlendirildiği mütalaada, sanık ve sanık avukatlarının maktul Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun pencereden atlayarak intihar ettiği yönünde savunma yaptıkları hatırlatılarak, hastane kayıtları ve müdahil ailenin beyanlarına göre, maktulün babasının bir başkasıyla nişan merasimine katılmamış olmasının, psikolojisini bozarak intihar etmesine sebep olduğunun kabul edilmesinin soyut bir varsayımdan ibaret olduğu kaydedildi.

Maktulün intihar etmesine neden olacak ciddi bir neden bulunmadığı ve sıklıkla görülen bir durum olmasına rağmen maktulün intiharına ilişkin herhangi bir not bırakmadığı da dile getirilen mütalaada, şu değerlendirme yer aldı:

"İntihar etme kararı alan bir kimsenin o gün tanıştığı, birlikte eğlenerek vakit geçirdiği ve akabinde kendi rızasıyla gittiği kişinin ikametinde bu eylemi gerçekleştirmiş olması, yaşanan cinsel ilişkinin açığa çıkacak olacağının öngörülmesi karşısında hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca maktulün başının arka kısmında, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek mahiyette yaralanma olduğu, Adli Tıp Kurumu raporu ile sabittir. Maktulün olay sonrası bulunduğu yerdeki pozisyonu, havalandırma boşluğunda bulunan klimalar üzerinde çarpmaya ilişkin herhangi bir delil ve emarenin de bulunmaması, olayın oluş şekli nazara alındığında, söz konusu yaralanmanın düşme olayının öncesinde sanık Can Paksoy'dan sadr olan eylem sebebiyle oluştuğunu göstermektedir. "

Sanık Can Paksoy ile maktul arasında, sanığın ikametinde rızaları çerçevesinde cinsel yakınlaşma yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın, "maktulü göremedikten sonra Adana'ya gitmek üzere ikametinden ayrıldığı" yönündeki beyanı olduğuna da dikkat çekilerek, maktulün eşyalarının odada bulunduğu, bu eşyaları almadan bir kimsenin ikametten ayrılmasının mümkün olmadığı, kapının içeriden kilitlendiği, bu aşamada maktulün ikamette olduğunun sanık tarafından bilinmesine ve herhangi bir zaruret hali olmamasına rağmen başka bir ile gitmek için ikametten ayrılması yönündeki savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.