Nazlı Tanrıkulu'nun iddiaları, ortaya çıkan mahkeme kararıyla yalanlandı

Televiyoncu Nazlı Tanrıkulu, geçtiğimiz gün instagram hesabından bir paylaşım yaparak, Ali Karacan'la ortak çocuklarının babası tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Tanrıkulu ayrıca, Ali Karacan’ın çocuğunu 2 ay kendisine göstermediğini öne sürdü.

MAHKEME KARARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Tanrıkulu'nun idddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Mahkemeye taşınan olayda, baba Karacan'ın çocuğunu uzun süreli görme talebinin kabul edildiği, İstanbul 15. Aile Mahkemesi'nin 15.08.2018 tarihli 2018/652 Değişik iş sayılı kararıyla çocuğu babaya verdiği ve baba oğulun tatile çıktıkları öğrenildi.

SAVCILIK DA TANRIKULU'NUN ŞİKAYETİ İÇİN "KOVUŞTURMAYA YER YOK" DEDİ

Nazlı Tanrıkulu’nun, iddialarını ortaya attıktan Beykoz Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak Ali Karacan'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

11 Ağustos'ta verilen şikayet dilekçesinde Ali Karacan hakkında "Çocuk teslimi emrine muhalefet; çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlamaları yöneltildi. Şikayeti inceleyen savcılık ise 17 Eylül'de kararını açıkladı. Savcılık, mahkeme yolu açık olmak üzere ilgili şikayetler için "kovuşturmaya yer olmadığı" kararını verdi.

İşte 17 Eylül 2018 tarihli savcılık kararı:







