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Nazlı ve Ali Vefa evlendi! Mucize Doktor'un finaline damga vurdu! İşte Taner Ölmez ve Sinem Ünsal paylaşımı

28.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 senesinden bu yana Fox TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, dün akşam 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanan 64'üncü bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktaladı. Reyting rekorları kıran dizinin son bölümüne ise Ali Vefa ve Nazlı'nın evlilik sahneleri damgasını vurdu. Otizmli doktor Ali Vefa'yı canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez ve Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı veda paylaşımıyla dikkat çekti.

İşte Mucize Doktor'un finali ve Taner Ölmez ile Sinem Ünsal'ın veda paylaşımları...

MUCİZE DOKTOR'DA DUYGULANDIRAN FİNAL: EVLENDİLER!

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanmış olan ve ilk bölümü 2019 senesinde yayınlanan Mucize Doktor oldukça büyük bir reyting başarısı elde etmiş ve televizyon izleyicisi tarafından çok konuşulmayı başarmıştı.

SEVİLEN DİZİ FİNAL YAPTI!

SEVİLEN DİZİ FİNAL YAPTI!
FOX Tv'de yayınlanan ve kadrosunda Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut gibi önemli isimlerin yer aldığı Mucize Doktor, iki sezon süren ekran macerasını önceki gün 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı noktaladı.

ALİ VEFA VE NAZLI EVLENDİ!

ALİ VEFA VE NAZLI EVLENDİ!
Reyting rekorları kıran dizi 'Mucize Doktor'un final bölümünde Ali Vefa ve sevgilisi Nazlı sonunda evlendi.

ÇOCUKLARI OLDU!

ÇOCUKLARI OLDU!
Sevilen dizinin finalinde Ali Vefa ve Nazlı bebeklerini kucaklarını aldı.

VEDA MESAJI YAZDI!

VEDA MESAJI YAZDI!
Dizideki performansı ve başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Taner Ölmez final bölümü öncesinde diziye ve Ali Vefa'ya bir veda mesajı yazıp sosyal medya üzerinden yayınladı.

"KANATLANIP UÇMA VAKTİ GELDİ"

"KANATLANIP UÇMA VAKTİ GELDİ"
Başarılı oyuncu Taner Ölmez, Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımda "Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi. Yapımda emeği geçen herkesi ve bizi büyük bir tutkuyla takip eden sizlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

NAZLI DA VEDA MESAJI PAYLAŞTI

NAZLI DA VEDA MESAJI PAYLAŞTI
Sevilen dizinin Nazlı'sı Sinem Ünsal ise dizide çekilmiş olan kareleri Instagram hesabı üzerinden paylaşarak hayranlarına veda etti.

"İYİ Kİ SEVGİYLE SARIP SARMALANDIK"

"İYİ Kİ SEVGİYLE SARIP SARMALANDIK"
Oyuncu Ünsal paylaşımında "Nazlı’m. Emek emek işleyen herkese ve size sonsuz minnet. İyi ki sevgiyle sarıp sarmalandık" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal Taner Ölmez
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