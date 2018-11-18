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Nazlıcan'a devlet şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Ordu'da, öz annesi terk ettikten sonra bakıcılığını üstlenen kadının evlat edindiği bedensel engelli Nazlıcan Büyükaslan, Ordu Valiliğinin girişimleriyle Ankara'da tedavi görecek - Ev hanımı Gülsüm Büyükaslan: - "Çocuğumuz inşallah sağlığına kavuşacak. Onun yürümesi için çalışıyoruz"

Ordu'da 2 çocuk annesi Gülsüm Büyükaslan'ın evlat edindiği bedensel engelli Nazlıcan, Ordu Valiliğinin girişimleriyle Ankara'da ameliyat olacak.

Fatsa ilçesinde 6 yıl önce bedensel engelli dünyaya gelen Nazlıcan'ın öz annesi tarafından terk edilmesi üzerine yaklaşık 5 yıldır Nazlıcan'a annelik yapan Büyükaslan'ın hikayesini basından öğrenen Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara Nazlıcan'la ilgilenilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine aileyle görüşen yetkililer, Nazlıcan'ın ayağındaki şekil bozukluğunun ameliyatla düzeltilmesi için Ankara'daki bir hastaneyle iletişime geçti.

Hastane yetkililerinin olumlu cevap vermesi üzerine Nazlıcan ve ailesi Ankara'ya davet edildi.

43 yaşındaki Gülsüm Büyükaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nazlıcan'ın yarın Ankara'da iki ayağından ameliyat olacağını söyledi.

- "Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürümesini çok istiyoruz"

Nazlıcan'ın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükaslan, şöyle devam etti:

"Çocuğumuz inşallah sağlığına kavuşacak. Onun yürümesi için çalışıyoruz. Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürümesini çok istiyoruz. Daha önce kızımızın ayaklarındaki şekil bozukluğunun düzelmesi için botoks tedavisi görmüştük ancak tedaviye cevap vermemişti. Şimdi de ameliyatı deneyeceğiz."

Büyükaslan, Ordu Valiliği'nin kendileriyle yakından ilgilendiğine dikkati çekerek, "Nazlıcan'ın ayağından ameliyat olması için bize destek çıktılar. Biz de çocuğumuzun ameliyat edilecek olmasından dolayı çok sevinçliyiz." ifadesini kullandı.

Ameliyatın Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacağını kaydeden Büyükaslan, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Balıkçılıkla uğraşan İmdat Büyükaslan ise Nazlıcan'la eşinin bakıcılık yaptığı sırada tanıştığını, evlat edindikten sonra da kendisini diğer iki çocuğundan ayırmadığını söyledi.

Nazlıcan'ın sağlığına kavuşması için Ordu Valiliği ve diğer yetkililerden çok destek gördüklerini vurgulayan Büyükaslan, "Valiliğimiz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının bizim durumumuzdan haberi olunca elimizden tuttular. Ordu Valimiz Seddar Yavuz ve Kaymakamımızın talimatıyla bize büyük yardımlar yapıldı. Nazlıcan'ın Ankara'ya rahat ve güvenli şekilde gidip burada ameliyatının olmasına imkan verdiler." diye konuştu.

Baba Büyükaslan, kızının, ameliyat başarılı geçerse yürüyebileceğini ifade ederek, "Eğer olmazsa farklı tedaviler uygulanacak. Biz de elimizden geleni yapıp Nazlıcan'ın diğer çocuklar gibi parkta oynamasını, elimizden tutup yürümesini istiyoruz. Çocuk büyüdükçe bazı şeyleri yapmak istiyor." dedi.

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