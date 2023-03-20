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Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı! İşte katil zanlısı Ufuk Akçekaya için istenen ceza

20.03.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Ufuk Akçekaya (49) için 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte olayın detayları...

Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı! İşte katil zanlısı Ufuk Akçekaya için istenen ceza

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen ekipler, ikilinin çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi. Otopside Arıkan'da 12'si öldürücü 47, Eker'de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

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UFUK AKÇEKAYA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tutuklu sanık Ufuk Akçekaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Nazmi Arıkan'ın oğulları Kurtuluş Arıkan ve Kazım Onur Arıkan, öldürülen Şerif Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, ablası Emine Ünal da duruşma salonunda yer aldı. Savcı mütalaasında sanık Akçekaya için öldürülen Nazmi Arıkan'ı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şerif Eker için ise 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ceza verilmesini istedi.

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Şikayetçi avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren Akçekaya'nın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Akçekaya ise savunmasında suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Akçekaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

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(DHA)

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