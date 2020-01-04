Nazmiye cinayetinde, eşi ve 3 kişi serbest bırakıldı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'nun (19) 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve görümcesi serbest bırakıldı.

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşi S.Koyuncu, kayınpederi C.Koyuncu, kayınvalideki S.Koyuncu ve görümcesi S.Koyuncu'yu gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazmiye Koyuncu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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