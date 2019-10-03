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Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski kocası, oğlu ve minibüsün sahibi ''kasten öldürme'' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Nazmiye Oruçoğlu'nun eski kocası tutuklu sanık Yüksel Yağcı, oğlu tutuksuz sanık İbrahim Serhat Yağcı ve sanık Erhan Çetinkaya ile avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, müştekilerin avukatı, müşteki Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Atay Tufan da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Yüksel Yağcı, hakkında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Erhan Çetinkaya, Nazmiye Oruçoğlu'nu hayatında 2 kez gördüğünü belirterek, sanık Yüksel Yağcı'nın telefonu kapalı olduğu için kendi telefonu ile Oruçoğlu'nu aradığını ve görüştüğünü söyledi. Sanık Çetinkaya, telefon görüşmesinden sonra buluştuklarını ama kendisinin gitmediğini ve olayların devamında ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık İbrahim Serhat Yağcı da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmaya katılan Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Atay Tufan duruşmada söz aldı. Tufan, ''Maktulden bir tane kızım var. Vefat ettiği tarihte evli değilim. Kızım yaz tatili için yanıma geldi, 18 Eylül 2018'de annesinin yanına geri dönecekti. 3 Eylül'den itibaren aramaya başladım ama ulaşamadım. Daha sonra oğlu Serhat Yağcı'yı aradım. Ben Serhat'a kadının evine bakmasını söyledim." diyerek, davaya katılmak istediğini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eski eş Atay Tufan'ın katılma talebinin kabul edilmesini ve tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nazmiye Oruçoğlu'nun ağabeyi Mustafa Oruçoğlu'nun davaya katılma talebinin kabulüne, eski eş Atay Tufan'ın bu yöndeki talebinin ise doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddine karar verdi.

Maktul Nazmiye Oruçoğlu'nun 6 Eylül 2018'den geriye doğru 2 aylık görüşme kayıtlarının istenmesine hükmeden heyet, sanık İbrahim Serhat Yağcı hakkında imza şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına ve sanık Yüksel Yağcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya'nın ''kasten öldürme'' suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma Nazmiye oruçoğlu Yüksel Yağcı

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