Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasında sanıklara beraat

İstanbul Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul Esenyurt’ta 6 Eylül 2018’de kaybolduktan bir süre sonra minibüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun (45) öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“Yalan bir iddiadan dolayı dava açıldı”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Yüksel Yağcı, “Çok mağdurum. Yalan bir iddiadan dolayı hakkımda dava açıldığı kanaatindeyim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan diğer sanıklar da beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı’nın yurtdışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrolünün devamına karar veren mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, sanıklar Yüksel Yağcı, Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

