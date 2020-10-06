HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasında sanıklara beraat

Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasında sanıklara beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi.
İstanbul Esenyurt’ta 6 Eylül 2018’de kaybolduktan bir süre sonra minibüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun (45) öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“Yalan bir iddiadan dolayı dava açıldı”
Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Yüksel Yağcı, “Çok mağdurum. Yalan bir iddiadan dolayı hakkımda dava açıldığı kanaatindeyim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan diğer sanıklar da beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı’nın yurtdışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrolünün devamına karar veren mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, sanıklar Yüksel Yağcı, Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordumKoronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Yaşadıklarını unutmadı: Her gördüğünde aynı acıyı yaşıyor
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.