HABER
  4. Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi

Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi.

Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi. Eski eşini öldürdüğü iddia edilen ve tutuklu olarak yargılanan sanık Yüksel Yağcı, mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edildi.
Esenyurt’ta 6 Eylül 2018’de kaybolduktan bir süre sonra minibüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun (45) öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı, Erhan Çetinkaya, maktulün kardeşi müşteki Altune Duzla ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Neriman Kumser’in adresinde bulunmaması dolayısıyla celbin iade edildiğini ve minibüsteki kırmızı lekenin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne yazılan yazıya cevap gelmediğini kaydetti.

Silinmiş görüntülerin ihya edilmesini talep etti
Duruşmada söz alan müştekilerin avukatı Enes Oğuz Karakılıç, “Minibüsün olay günü seyir güzergahındaki kamera kayıtlarının tespit edilerek olay üzerinden zaman geçmesi nedeniyle bu kameradaki görüntülerin silinmiş olması dolayısıyla yine de kameraların bilirkişilere incelettirilerek silinmiş bulunan görüntülerin ihya olması noktasında işlem yapılmasını arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Savcı tutukluluğun devamını talep etti
Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tanık Neriman Kumser’in dinlenilmesinden vazgeçilmesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne yazılan yazının cevabının beklenilmesine ve tutuklu sanık Yüksel Yağcı’nın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Tutuklu sanık Yüksel Yağcı’nın avukatı Neslihan Özcan, dosyada somut delil olmadığını belirterek, “Müvekkilim uzun süredir tutuklu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu oğlu vardır. Hem kendisinin hem ailesinin daha fazla mağdur edilmemesi açısından bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Neriman Kumser’in dinlenilmesinin davanın sonucuna katkı sunmayacağı gerekçesiyle dinlenilmesinden vazgeçilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne yazılan yazılının akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Heyet,müşteki avukatının minibüsün olay tarihinde gitmiş olduğu güzergahtaki kamera görüntülerinin ihya edilmesi yönündeki talebini, kameraların belirtilmemiş olması gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, tutuklu sanık Yüksel Yağcı’nın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmederek, duruşmayı 3 Mart’a erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, sanıklar Yüksel Yağcı, Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (2)Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (2)
25 yıllık temiz su hasreti Barış Pınarı Harekatıyla son buldu25 yıllık temiz su hasreti Barış Pınarı Harekatıyla son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.