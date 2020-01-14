Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi

Esenyurt’ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi. Eski eşini öldürdüğü iddia edilen ve tutuklu olarak yargılanan sanık Yüksel Yağcı, mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edildi.

Esenyurt’ta 6 Eylül 2018’de kaybolduktan bir süre sonra minibüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun (45) öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı, Erhan Çetinkaya, maktulün kardeşi müşteki Altune Duzla ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Neriman Kumser’in adresinde bulunmaması dolayısıyla celbin iade edildiğini ve minibüsteki kırmızı lekenin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne yazılan yazıya cevap gelmediğini kaydetti.

Silinmiş görüntülerin ihya edilmesini talep etti

Duruşmada söz alan müştekilerin avukatı Enes Oğuz Karakılıç, “Minibüsün olay günü seyir güzergahındaki kamera kayıtlarının tespit edilerek olay üzerinden zaman geçmesi nedeniyle bu kameradaki görüntülerin silinmiş olması dolayısıyla yine de kameraların bilirkişilere incelettirilerek silinmiş bulunan görüntülerin ihya olması noktasında işlem yapılmasını arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.