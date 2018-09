NBA 2K19 bizlere neler sunuyor?

Basketbol oyunu dendiği zaman akla ilk gelen serilerden birisi her zaman NBA olmuştur. Her sene yeni bir tema üzerine kurgulanan oyunun kariyer modu da öyle yamana atılacak cinsten değil. Her sene farkı bir deneyim ve farklı bir sunuş bizleri karşılıyor. Açıkçası bir basketbol oyununda böylesine özen ve emek görmek beni sevindiren unsurlardan biri.

Peki ya NBA 2K19 çıkışı ile beraber beklediği ilgiyi görebildi mi? Oyunu nasıl bulduk? Bizlere tam manasıyla istediğimiz özgürlüğü ve rahatlığı sunuyor mu?

Öncelikle şu konuyu atlamadan belirtmek isterim. 2K19, bir spor oyununda bulabileceğiniz en detaylı animasyonlar ile karşımıza çıkıyor ve saniyede 60 kare hızında size bunu aktarabiliyor. Sadece oyuncular değil, çevre dizaynı ve maç sırasında olan etkileşimde bir o kadar detaylı düşünülmüş ve aktarılmış ekran karşısındaki oyuncuya.

Kral arıyorsanız ben talibim!

Bunun yanı sıra parlaklık efektleri bile kalitesiyşe göz dolduruyor. Oyunda adamlar resmen terliyor! Daha ne olsun? NBA 2K19, aslına bakarsanız bir simülasyon oyunu. Bu hemen hemen her oyun kabul etmeyebilir ancak öyle arkadaşlar. Önceki oyunlarda olduğu gibi, her iki analog çubuğu ile neredeyse tüm ayak, top ve savunma manevraları kontrolünüzde oluyor ve bu zorluğa rağmen bir şeyler başarmanız gerek.