NBA 2K19 bizlere neler sunuyor?

Basketbol oyunu dendiği zaman akla ilk gelen serilerden birisi her zaman NBA olmuştur. Her sene yeni bir tema üzerine kurgulanan oyunun kariyer modu da öyle yamana atılacak cinsten değil. Her sene farkı bir deneyim ve farklı bir sunuş bizleri karşılıyor. Açıkçası bir basketbol oyununda böylesine özen ve emek görmek beni sevindiren unsurlardan biri. Peki ya NBA 2K19 çıkışı ile beraber beklediği ilgiyi görebildi mi? Oyunu nasıl bulduk? Bizlere tam manasıyla istediğimiz özgürlüğü ve rahatlığı sunuyor mu? Öncelikle şu konuyu atlamadan belirtmek isterim. 2K19, bir spor oyununda bulabileceğiniz en detaylı animasyonlar ile karşımıza çıkıyor ve saniyede 60 kare hızında size bunu aktarabiliyor. Sadece oyuncular değil, çevre dizaynı ve maç sırasında olan etkileşimde bir o kadar detaylı düşünülmüş ve aktarılmış ekran karşısındaki oyuncuya. Kral arıyorsanız ben talibim! Bunun yanı sıra parlaklık efektleri bile kalitesiyşe göz dolduruyor. Oyunda adamlar resmen terliyor! Daha ne olsun? NBA 2K19, aslına bakarsanız bir simülasyon oyunu. Bu hemen hemen her oyun kabul etmeyebilir ancak öyle arkadaşlar. Önceki oyunlarda olduğu gibi, her iki analog çubuğu ile neredeyse tüm ayak, top ve savunma manevraları kontrolünüzde oluyor ve bu zorluğa rağmen bir şeyler başarmanız gerek.

Kontroller konusunda bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz tabii ki ancak oyun zaten standart kontrol seçeneği ile size en iyi performansı sunmayı hedefliyor. O yüzden üzerinde pek oynama yapmamanızı öneririm. En azından ben bir ara baya bir sıvadım. O duruma düşmenizi istemem. Oyunun oynanışından bahsettik. Grafiklerinin etkileyici olduğunu belirttik. Peki ya sesler? Sesler kaliteli seçimlerden mi oluşuyor? Gerçek mi? Hangi boyut burası? Seyircilerin tepkileri ve bize yansıtılan sesleri oldukça kaliteli dursa da bazen saçmalıklardan olmuyor değil. Geç tepkime sorunu ile birkaç kez karşılaştığım oldu. Ancak bu tarz eksiklikler göz ardı edilebilir. Muhtemelen gelecek olan güncelleme ile bu sorun ortadan kaldırılacaktır. Sonuç olarak oynanışa etki eden bir problem ortada görülmüyor. Hatırlarsanız oyun özünde bir simülasyon oyunu demiştim. Evet bunu oyunu oynarken hissediyorsunuz. Bir kere kontrolü kaybettiğiniz zaman işiniz orada bitmiştir. Tekrardan toparlamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü karşınızda aptal yapay zekalı oyuncular bulunmuyor. 2K19'un belki de en dikkat çekici yönü içerisinde bulundurduğu akıllı yapay zeka karakterleri.

Maç sırasında bazen gerçek oyunculara karşı oynadığınızı hissettiğiniz zamanlar oluyor. Eh bu durum haliyle bazı oyuncuların canını sıkabilir. Özellikle kolayı seven oyuncuların... Gelelim oyunun hikaye moduna. MyCareer moduna kendi oyuncunuzu oluşturarak başlayabiliyorsunuz. İlerleme sistemi bir önceki oyunlara nazaran daha dengeli, özelleştirilebilir ve karmaşık bir arayüz sunmuyor. Daha detaylı bir oyun deneyimi! Uçuk bir hikaye yapısı da karşımızda yok bu. Basketbolun kralı olmak isteyen bir oyuncuya yön veriyoruz. Biliyorum oldukça klişe bir senaryo ancak ne beklediğinizle de alakalı bir durum. Aynı unsur yarış oyunlarında da karşımıza çıkan hikayeler içinde geçerli. Eline silah alıp aksiyona dalmasını bekleyemeyiz sonuçta. İsterseniz şimdi de gelin biraz sahaya iniş yapalım. Öncelikle artık, en iyi adamı alayım, savunmacının yanından geçip gideyim gibi bir kolaylığa yer yok 2K19'da. Karşınızdaki savunmacının dengesini bozup, ki o da artık çok kolay değil, ardından içeriye doğru yolunuzu almanız gerekiyor. Eğer taktiksel oynamaz ve bam bam ilerleme kararı alırsanız, kendinizi yerde bulursunuz benden söylemesi. Eh haliyle diğer oyunlarda oyuncular kolaya alıştığı için 2K19, seriyi sürekli oynayanların bile zorlanacağı bir yapıda karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında oyuna Takeover özelliği getirilmiş. Bu özellik ile oyuncunuzun potansiyelini artırabiliyorsunuz. Pas verme, adam geçme, savunma gibi önemli alanları etkileyen, dokuz adet Takeover modeli var. Bu yeni özellik oyuna öyle aman aman etki etmese de, NBA oyuncuları ritim elde ettiklerinde, tam anlamıyla oyunların üstesinden gelebiliyorlar. Araç kullanmıyoruz oyun oynuyoruz! NBA 2K19'un gerçekçiliğe odaklanması ilk bakışta biraz zor gelebilir size. Bunun için sadece birkaç oyun oynamanız gerekiyor. Kaliteli animasyonlar, daha gerçekçi grafikler ve daha dengeli bir oyun sistemi ile NBA 2K19, belki de tüm geçmiş oyunlarının yanında adeta parlayan bir yıldız. Geçmiş senelerde karşımıza çıkan hikaye modlarını hatırlamak bile istemiyorum. Bu sefer tam manasıyla gerçekçiliği ile dikkat çeken bir oyun var karşımızda. Bu bizi şaşırttı mı? Bana kalırsa evet. Her sene önümüze ısıtılıp servis edilen PES ve FIFA oyunlarından sonra NBA 19, farkını ortaya koymayı başarıyor. Kesinlikle PES ve FIFA serisinin kötü olduğundan bahsetmiyorum. Sadece seriye köklü bir değişiklik getirmiyorlar. Özellikle oyun fiyatlarının iyice arttığı bu dönemde PES veya FIFA almak ne kadar mantıklıdır orası tartışılır.

Son düzlüğe girerken dikkat et!