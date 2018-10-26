NBA 2K19: Simülasyon tarzında bir oynanış

Nasıl ki futbol oyunu denildiğinde akla gelen ilk isim FIFA serisiyle, basketbol denildiğinde de zihnimizde ilk NBA 2K ismi beliriyor. Dürüst olmak gerekirse 2K Sports, basketbol oyunu konusunda muazzam bir işçilik ortaya koyuyor. Zaten NBA 2K serisinin de uzun bir süredir mevcut sektörü tekel haline getirmiş olması, bu durumun en net göstergesi.
NBA 2K19, oynanış tarzı ve dinamikleriyle sektördeki tek rakibi olan NBA Live 19’un hayli önünde yer alıyor. Zira bu tablo satış rakamlarına da yansımış durumda. Peki NBA 2K serisinin yeni oyunu gerçekten de abartıldığı kadar iyi bir oyun mu? İşte incelememizde bu soruya yanıt arıyacağız.
NBA 2K19’un oynanış dinamiklerinden grafiklerine, oyun modlarından gerçek para ile yapılan karakter geliştirmelerine varana kadar pek çok konu hakkında konuşacağız. Dilerseniz artık lafı daha fazla uzatmadan oynanış dinamikleriyle 2K19’a giriş yapalım.
Simülasyon tarzında bir oynanış
NBA 2K serisi son bir kaç yıldır oynanış tarzını iyice simülasyona yaklaştırmış durumda. Zira 2K19’a baktığımızda da bu durumun değişmediğini görüyoruz. Hücum kontrollerinde ve oynanışında öyle önemli bir değişiklik göze çarpmıyor. Fakat söz konusu defans olduğunda yapay zekadan, oynanışa kadar önemli iyileştirmelerin yapıldığını söyleyebiliriz.
Serinin eski oyunlarını oynayanların da bildiği üzere NBA 2K serisinde hızlı adamlarla istediğinizi yapabiliyordunuz. Yani oyunu tek bir hızlı adamın üzerine yıkıp, tüm sayıları hızlı adamınızla kazanabiliyordunuz.
Fakat NBA 2K19’da bu sistem biraz daha değişmiş. Zira defans oyuncuları artık hızlı oyuncuların yanlarından geçip gitmesine izin vermiyorlar. Yaptıkları perdelemeler ve takip adımlarıyla, rakiplerini potadan uzak tutmayı başarıyorlar.
Bu durum oyunu daha gerçekçi bir atmosfere soksa da biraz keyif kaçırıcı olabiliyor. Zira oyunda sürekli smaç basıp gaza gelme olayı artık rafa kaldırılmış.
Etkileyici bir atmosfer
2K Sports’ın hayli başarılı olduğu konulardan birisi de saha kenarı. NBA 2K serisinin diğer oyunlarında olduğu gibi 2K19’da da muazzam bir tribün atmosferi mevcut. Özellikle gösterişli bir smaç yaptığınızda tribünler ve saha kenarında bekleyen arkadaşlarınız adeta coşuyor.
Bu durum online modlara ve serinin en çok oynanan modu My Career’e de aktarılmış. Özellikle online maçlarda seyirci desteği muazzam bir itiş gücü sağlıyor. Belli bir tempo yakaladığınızda arkanıza aldığınız seyirci desteğiyle birlikte tüm oyuncularınız M. Jordan gibi oynamaya başlıyor.
Aynı şekilde takım oyundan koptuğunda da seyirci desteği devreye giriyor. Üst üste kaçırdığınız basketler sonrası, oyuncularınızın morali yerle bir olduğunda seyirciler yaptıkları tezahüratlarla takımın moralini yükseltebiliyor. Elbette bu durum oyunun atmosferini de olumlu bir şekilde etkilemiş oluyor.
My Career ile kendi efsanenizi yaratın
Gelelim NBA 2K19’da karşımıza çıkan oyun modlarına. Aslında 2K19 oyun modları açısından önemli bir yenilik sunmuyor. Fakat modlar içerisinde hayli değişiklikler yapılmış. Özellikle de My Career modunda.
Klasik olarak online maçlarda mücadele ettiğimiz Pro-Am ve My Park gibi çevrim içi modlar NBA 2K19’da da mevcut. Fakat bizi asıl ilgilendiren kısım My Career modu.
Hiç şüphesiz NBA 2K19’da en çok oynanan mod My Career’dir. Çünkü bu mod ciddi anlamda kendi efsanenizi yaratmanıza imkan tanıyor.
Bu moda başlamadan önce akıllı telefonunuza MY NBA 2K19 uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu uygulama sayesinde yüzünüzü taratarak oyuna aktarabiliyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra sıra kendi destanınızı yazmaya geliyor.
Bilindiği üzere NBA 2K17’den beri seride mikro ödeme illeti mevcut. Dolayısıyla bu durum NBA 2K19’da da değişmemiş. Yine My Career moduna girdiğinizde gerçek para ile satın alacağınız VC’ler gözünüze gözünüze sokuluyor.
Bunları görmezden gelip, VC’leri oyun oynayarak da kazanabiliyorsunuz. Üstelik 2K19’da VC kazanmak, 2K17 ve 2K18’e göre çok daha kolay.
Ayrıca VC satın alarak oyuncu geliştirme olayı da sınırlandırılmış. Yani oyuncunuzu geliştirmek için mutlaka maç yapmanız gerekiyor. Malum 2K18’de hiç maç yapmadan para ile satın aldığınız VC’ler ile karakterinizi All-Star seviyesine çıkarabiliyordunuz.
Sonuç olarak My Career modunda yapılan iyileştirmeler, oynanışa önemli katkılar sağlamış diyebiliriz.
Toparlamak gerekirse, NBA 2K19 gerek atmosferi, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de grafikleri açısından muazzam bir yapım. Eğer gerçek bir basketbol tutkunuysanız 2K19’u mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.
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