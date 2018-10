NBA 2K19: Simülasyon tarzında bir oynanış

Bu durum online modlara ve serinin en çok oynanan modu My Career’e de aktarılmış. Özellikle online maçlarda seyirci desteği muazzam bir itiş gücü sağlıyor. Belli bir tempo yakaladığınızda arkanıza aldığınız seyirci desteğiyle birlikte tüm oyuncularınız M. Jordan gibi oynamaya başlıyor.

Aynı şekilde takım oyundan koptuğunda da seyirci desteği devreye giriyor. Üst üste kaçırdığınız basketler sonrası, oyuncularınızın morali yerle bir olduğunda seyirciler yaptıkları tezahüratlarla takımın moralini yükseltebiliyor. Elbette bu durum oyunun atmosferini de olumlu bir şekilde etkilemiş oluyor.

My Career ile kendi efsanenizi yaratın



Gelelim NBA 2K19’da karşımıza çıkan oyun modlarına. Aslında 2K19 oyun modları açısından önemli bir yenilik sunmuyor. Fakat modlar içerisinde hayli değişiklikler yapılmış. Özellikle de My Career modunda.

Klasik olarak online maçlarda mücadele ettiğimiz Pro-Am ve My Park gibi çevrim içi modlar NBA 2K19’da da mevcut. Fakat bizi asıl ilgilendiren kısım My Career modu.

Hiç şüphesiz NBA 2K19’da en çok oynanan mod My Career’dir. Çünkü bu mod ciddi anlamda kendi efsanenizi yaratmanıza imkan tanıyor.

Bu moda başlamadan önce akıllı telefonunuza MY NBA 2K19 uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu uygulama sayesinde yüzünüzü taratarak oyuna aktarabiliyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra sıra kendi destanınızı yazmaya geliyor.