NBA 2K19: Simülasyon tarzında bir oynanış

Nasıl ki futbol oyunu denildiğinde akla gelen ilk isim FIFA serisiyle, basketbol denildiğinde de zihnimizde ilk NBA 2K ismi beliriyor. Dürüst olmak gerekirse 2K Sports, basketbol oyunu konusunda muazzam bir işçilik ortaya koyuyor. Zaten NBA 2K serisinin de uzun bir süredir mevcut sektörü tekel haline getirmiş olması, bu durumun en net göstergesi.

NBA 2K19, oynanış tarzı ve dinamikleriyle sektördeki tek rakibi olan NBA Live 19’un hayli önünde yer alıyor. Zira bu tablo satış rakamlarına da yansımış durumda. Peki NBA 2K serisinin yeni oyunu gerçekten de abartıldığı kadar iyi bir oyun mu? İşte incelememizde bu soruya yanıt arıyacağız.

NBA 2K19’un oynanış dinamiklerinden grafiklerine, oyun modlarından gerçek para ile yapılan karakter geliştirmelerine varana kadar pek çok konu hakkında konuşacağız. Dilerseniz artık lafı daha fazla uzatmadan oynanış dinamikleriyle 2K19’a giriş yapalım.

Simülasyon tarzında bir oynanış



NBA 2K serisi son bir kaç yıldır oynanış tarzını iyice simülasyona yaklaştırmış durumda. Zira 2K19’a baktığımızda da bu durumun değişmediğini görüyoruz. Hücum kontrollerinde ve oynanışında öyle önemli bir değişiklik göze çarpmıyor. Fakat söz konusu defans olduğunda yapay zekadan, oynanışa kadar önemli iyileştirmelerin yapıldığını söyleyebiliriz.