NBA 2K20 Kobe Bryant’ı andı

Muhtemelen yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan NBA 2K21 oyunda kapak yıldızı yine Kobe Bryant olacak. Mevcut oyun için ise geliştirici ekibin yakında bir güncelleme yayınlayıp, oyuna Kobe Bryant’ı anmak için öğeler eklemesini bekliyoruz. Hatta 2K umarız güncelleme ile oyunun Anthony Davis’li olan simgesini Kobe Bryant ile değiştirmek gibi olukça şık bir hamle yapar.

41 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi atlet Kobe Bryant’ın Sikorsky S-76 model helikopteri, bir yamaca çarpmış ve alev alarak yere çakılmıştı. Yaşanan bu vahim kazada pilot, Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, kızının bir arkadaşı ve onun ebeveyni de hayatını kaybetti.

90 kuşağına basketbolu sevdiren, Jordan ile kıyaslanmak istemediğini kendisinin Kobe olduğunu belirten, ahlakı, güzel oyunu ile gönüllerde taç kurmuş olan Kobe’nin aramızdan ayrılışı milyonları yasa boğdu. Black Mamba bu sefer gerçekten “Mamba Out” dedi bizlere.

NBA maçlarında Kobe Bryant anıldı!

