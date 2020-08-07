NBA 2K21'in ilk oynanış fragmanı yayınlandı! İşte NBA 2K21 ile gelecek yenilikler

NBA 2K serisi basketbol severlerin vazgeçemediği bir oyun. Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde, özellikle NBA basketbol ligine ara verilince birçok oyuncu NBA özlemini NBA 2K20 ile giderdi. Fakat vakit artık NBA 2K21 vakti. Bu anlamda harekete geçen 2K Sports, ilk adımını attı; NBA 2K21'in ilk oynanış fragmanını yayınladı.

NBA 2K21'DEN İLK OYNANIŞ FRAGMANI GELDİ

NBA 2K21 için yayınlanan oynanış videosunda, 2021 model NBA oyununa dair bazı özellikler yer alıyor. Bu özelliklerden ilki şut atış barında karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu bar artık değişmiş durumda. NBA 2K oyuncularının neden gittiğini anlayamadığı walking size ups hareketi de NBA 2K21'de tekrar yerini almış. Geçtiğimiz aylarda bir helikopter kazasında hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant da (nam-ı diğer Black Mamba) oyunda, uzun yıllar boyunca terlettiği LA Lakers formasıyla görülüyor.

NBA 2K21 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

NBA 2K21 görüldüğü kadarıyla NBA 2K20'nin üzerine çok bir şey katmıyor. Bu yüzden bizi 2K20'nin dinamiklerine çok yakın bir NBA 2K21 oyunu bekliyor gibi görünüyor. Unutmadan hatırlatalım; NBA 2K21 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve Stadia için 4 Eylül'de satışa sunulacak. PS5 ve Xbox Series X için ise beklenen çıkış tarihi ise 2020'nin sonu. NBA 2K21 demosu, Kobe Bryant'ın özel günü olan Mamba Day'de yani 24 Ağustos'ta oyunculara sunulacak.

